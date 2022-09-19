إضافة الهلال الأحمر

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وتناول البرنامج محاور في الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة ومنها: توقف القلب والتنفس وطريقة تطبيق cpr الإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة إلى التعامل مع حالات الحروق بأنواعها، وكيفية إسعاف حالات الغرق وحالات النزيف وتجبير الكسور.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة برنامجا تدريبيا "عن الإسعافات الأولية" للمرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس ضمن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة المقدسة.وتناول البرنامج محاور في الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة ومنها: توقف القلب والتنفس وطريقة تطبيق cpr الإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة إلى التعامل مع حالات الحروق بأنواعها، وكيفية إسعاف حالات الغرق وحالات النزيف وتجبير الكسور.

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