حظر دائم لصيد 3 أنواع من الكائنات الفطرية

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وشدد المركز على ضرورة التقيد باللائحة التنفيذية للصيد البري التي تحظر بشكل دائم صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة، وألا يتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط، مشيرا إلى أنه يمنع استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق الرش كالشوزن، وشباك الصيد أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام الغازات أو عوادم السيارات أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.وجاء الإعلان عن فترة السماح بالصيد بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي وفقا للوائح المنبثقة من نظام البيئة، لافتا إلى أن التطوير جرى بمشاركة خبراء في مجال الصيد وبالاستناد على أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية، كما استند إلى تقييم تجربة موسم الصيد لعام 2021، مع مراعاة الاعتبارات الدينية والوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.
الكائنات الممنوع صيدها بشكل دائم
- الطيور جميع أنواع الطيور المتوطنة في المملكة
- الظلفيات المها العربي - ظبي الريم الرملي - ظبي الأدمي الجبلي والفرساني - الوعل الجبلي
- المفترسات النمر العربي - الضبع - الذئب - ابن أوى - الوشق - القط الرملي - الرتم - غرير العسل
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