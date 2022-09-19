الهلال الأحمر يباشر 126 ألف حالة إسعافية بمكة

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وأوضح مدير الفرع الدكتور مصطفى بلجون أن الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت 15,809 حالات إسعافية، فيما كان عدد الحالات المرضية 40,126 حالة، وجاءت الحالات التي تعاني من أزمات تنفسية في المرتبة الثالثة على مستوى الحالات التي باشرتها الهيئة في المنطقة بإجمالي 11,586 حالة، لافتا إلى أن الخدمة الإسعافية الطارئة تقدم من خلال كوادر متخصصة وآليات متقدمة مجهزة بأحدث التجهيزات التي تمكنها من مباشرة مختلف الحالات الإسعافية بكل احترافية، التي تضمن المساعدة للحفاظ على أرواح الناس.وبين أن المنطقة تقدم خدماتها الإسعافية عبر 98 مركزا إسعافيا، والمنتشرة في جميع محافظات المنطقة والمراكز والهجر، وذلك من خلال الاتصال المباشر على غرفة العمليات 997 أو من خلال تطبيق أسعفني الذي يسهل عملية الوصول لطالبي الخدمة الإسعافية بشكل أسرع.
نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة برنامجا تدريبيا «عن الإسعافات الأولية» للمرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس ضمن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة المقدسة.
وتناول البرنامج محاور في الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة ومنها: توقف القلب والتنفس وطريقة تطبيق cpr الإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة إلى التعامل مع حالات الحروق بأنواعها، وكيفية إسعاف حالات الغرق وحالات النزيف وتجبير الكسور.
الحالات الإسعافية
- 15ألف حالة للحوادث المرورية
- 40 ألفا الحالات المرضية
- 11,500 حالة للأزمات التنفسية
- 98مركزا إسعافيا منتشرا بالمناطق
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