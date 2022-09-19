شكرا لقرائتكم خبر %66 من السعوديين اشتروا الكتب الورقية في 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من البدائل الالكترونية، ما زالت الكتب الورقية هي المفضلة لدى السعوديين، بحسب تقرير الحالة الثقافية المملكة 2021.

ويشير موقع «التواصل الحكومي» على «تويتر» إلى أن 66 % اكتفوا بشراء الكتب الورقية في العام الماضي، وأن 25 % اشتروا كتبا ورقية والكترونية، بينما اكتفى 9 % بشراء الكتب الالكترونية فقط.

وكانت وزارة الثقافة أصدرت أخيرا النسخة الكاملة من تقرير «الحالة الثقافية لعام 2021»، وتناول التقرير عبر فصوله المتعددة واقع عودة النشاط الثقافي في المملكة بعد فترات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، والقيود الوقائية التي قلصت من التفاعل المباشر مع الأنشطة الثقافية خارج الوسيط الرقمي، وحدت من إتاحة المرافق الثقافية، ويتأمل التقرير في هذا الواقع خلال العام 2021م، كما يحدد من هذا المنطلق «الثقافة في الفضاء العام» موضوعا للتقرير، ويتكامل بذلك مع التقرير السابق الذي تناول موضوعه «رقمنة الثقافة».

ويواصل تقرير العام 2021م ما بدأه تقريرا الحالة الثقافية للعامين 2019م و2020م من سعي لتقديم قراءة منهجية لحالة الثقافة تبيّن التحديات وتوثق المنجزات، لكن وفق هيكلة موضوعية جديدة تعكس أبعاد الواقع الثقافي بقطاعاته المختلفة، وتعالج الثقافة بوصفها بنية واحدة لا تتجزأ، وذلك على خمسة أبعاد؛ يعنى أولها بحالة منظومة المحافظة على التراث ودعم الإبداع، سواء في ممارسات التنمية المستدامة لموارد التراث، أو توفر البنى التحتية من مرافق، أو مساحات مفتوحة لممارسة الأنشطة الثقافية، فهو يركز على الجانب المؤسساتي للثقافة من كيانات وأنظمة وبرامج دعم، وذلك تحت عنوان «الإدارة والصون».

فيما يعنى البعد الثاني بالإنتاج والإبداع، مستندا على اثنتين من مراحل دورة الثقافة، حيث يتناول مستويات الإنتاج الثقافي في مختلف المجالات واتجاهاتها، بالإضافة إلى حالة الإبداع عبر رصد الجوائز الثقافية المحلية والعالمية كمؤشرات للتميز في الإبداع.

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