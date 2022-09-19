محمد بن مسعود - الدمام - أفاد المستشار نايف يوسف رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة بأن عدد طلبات الاعتراض التي تلقتها اللجنة في اليوم الخامس بلغت 358 طلبًا، بينهم 166 حضوريًا، و192 إلكتروني. المصدر: سارة نجيب

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – 358 طلب اعتراض تسلمته «العاصمة» في اليوم الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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