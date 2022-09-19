اخبار الخليج – العصفور: إخواني وأقاربي أصروّا على ترشّحي.. وحظوظي كبيرة

محمد بن مسعود - الدمام - قال المرشح المحتمل في الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية سلمان العصفور ان التنظيم في المركز الاشرافي بمحافظة الشمالية كان عاليًا وأن الإجراءات سريعة وسلسة.
وتوقّع زيادة الإقبال على المشاركة في الانتخابات مقارنةً بالانتخابات السابقة.
جاء ذلك لدى زيارته للمركز الإشرافي للمحافظة الشمالية مساء اليوم الاثنين.
وعن ترشّحه للانتخابات قال «الإخوان والأقارب أصروا على ترشّحي للمجلس البلدي، وأرى بان حظوظي كبيرة، والجميع عند سماعهم لخبر ترشحي تفاءلوا خير وانا قدمت واعطيت لبلدي والناس جميعها راضية عن ادائي».
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