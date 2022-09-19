اخبار الخليج – عمار قمبر من مركز المحرق الإشرافي: لم احسم قرار الترشح

محمد بن مسعود - الدمام - أكد النائب الحالي في مجلس النواب عمار قمبر على انه لم يحسم قراره بعد بخصوص الترشح للانتخابات المقبلة.

وقال: قرار دخولي المعترك الانتخابي من جديد سيكون رهن لتقرير اعمل على اعدده خلال هذه الفترة، وبحسب نتائج هذا التقرير سيكون قراري.

واضاف قمبر خلال زيارته لمركز المحرق الاشرافية: انا هنا اليوم فقط لاقدم شكري ودعمي لجميع الصحفين لانهم يقومون بعمل جبار جدا، فهم بحق السلطة الرابعة.

وعن تواجده في مجلس النواب الحالي ومقترحات القوانين التي تقدم بها، قال قمبر: من اهم الملفات التي عملت عليها خلال فترة وجودي في المجلس

هي ملفات التعليم، والملف الاخر «بحرنة الوظائف»، التعليم سلك مسارة الصحيح وتم الانتهاء منه بنجاح، اما «البحرنة» فالغاية الان لم تنجز ونتما من المجلس القادم حمل هذا الملف الحيوي والحساس.