اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي في جمهورية بوركينا فاسو

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك اليوم، مع سعادة السيدة أوليفيا روامبا، وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي في جمهورية بوركينا فاسو، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال الاجتماع، بحث علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية بوركينا فاسو، وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، هذا إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وسعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.