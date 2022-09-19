«استيراد» تُعين ياسر مقصود رئيسًا  تنفيذيًا للشؤون المالية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة استيراد الاستثمارية- المدرجة في بورصة البحرين- عن تعين ناصر مقصود في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة.

ومقصود شغل سابقاً نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة في «فينشر كابيتال بنك» منذ أبريل 2020 كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في نوفمبر 2019.

ويأتي التعيين الجديد في شركة استيراد الاستثمارية ضمن المراحل المتقدمة التي تخطوها الشركة لصفقة الاستحواذ الكامل على «فينشر كابيتال بنك»بنسبة 100% من رأس المال.

وتمهّد الخطوة الحالية لإتمام المراحل النهائية لاندماج عمليات الشركتين بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، واستكمال الإجراءات التنظيمية.

بروفايل.. ياسر مقصود

– نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة في «فينشر كابيتال بنك» منذ أبريل 2020.

-شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في نوفمبر 2019.

-الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في بنك أتش إس بي سي- البحرين.

-الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للخدمات المصرفية التجارية في بنك أتش إس بي سي – كندا.

-عمل مع شركة إرنست آند يونغ-كندا، حيث تولى أعمال التدقيق والخدمات الاستشارية للأعمال، وعمل أيضاً مع إرنست آند يونغ- البحرين.

– يمتلك خبرك في مجال الخدمات المالية العالمية اكتسبها من العمل مع العديد من المؤسسات متعددة الجنسيات في الممارسات العامة والخدمات المصرفية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

– وتغطي خبراته الواسعة التدقيق والمحاسبة، والتجزئة، والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية (الإسلامية والتقليدية)، والاستثمارات المباشرة وإدارة الأصول، وعمليات الدمج والاستحواذ وأسواق المال، والتقارير التنظيمية.

– حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال من كلية هايورث للأعمال، جامعة ويسترن ميتشجان في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ساوثرن أركانساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

– محاسب معتمد من معهد المحاسبين المعتمدين في انجلترا وويلز.