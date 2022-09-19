«الشركة البحرينية الكويتية للتأمين» تحصل على موافقة «مصرف البحرين المركزي» لشراء %10 من أسهمها

محمد بن مسعود - الدمام - اعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين حصولها على الموافقة من مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، بنسبة لا تزيد عن %10 من أسهم الشركة الصادرة، ولمدة 90 يوم ابتداءًا من 14 سبتمبر 2022م. ويذكر أن نسبة التملك الحالية تبلغ %0.414 .

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