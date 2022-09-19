«البحرين الوطني» يطلق أكبر مشروع لتركيب الألواح الشمسية بالقطاع المصرفي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجموعة بنك البحرين الوطني، المتمثلة في بنك البحرين الوطني (NBB) وبنك البحرين الإسلامي (BisB) عن تركيب ألواح كهروضوئية شمسية، والتي ستمثل مصدرًا مستدامًا للطاقة الكهربائية ضمن فروع بنك البحرين الوطني في شارع الاستقلال وسوق الرفاع، والمجمعات المالية التابعة لبنك البحرين الإسلامي في عراد ومدينة حمد.

وتماشيًا مع مساعيها لتبني ممارسات مستدامة تتجاوز إطار عملياتها المالية، عملت المجموعة على إرساء معايير جديدة للقطاع المصرفي عن طريق تشغيل فروعها الأربعة باستخدام الطاقة الشمسية. وهو ما يُساهم بتعزيز جهودها الرامية نحو الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 50% سنويًا.

وفي حديثها حول هذه المبادرة، صرّحت دانه بوحجي رئيس تنفيذي للموارد البشرية والاستدامة في مجموعة بنك البحرين الوطني بقولها: «يُعد مشروع الألواح الشمسية إحدى مبادرات مجموعة بنك البحرين الوطني لاعتماد حلول صديقة للبيئة والحد من انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة. وتبلغ القدرة الإجمالية للطاقة الناتجة عن هذه اللوحات أكثر من 350 كيلو واط عبر الفروع الأربعة، وهو ما يُساهم بتقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف. وإننا نتطلع لتوسيع المشروع ليشمل مجموعة واسعة من مواقع بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي وذلك تماشيًا مع تنفيذ استراتيجية المجموعة المعنية بالممارسات البيئية والمستدامة المستقبلية ضمن القطاع.»

ومن جانبه، قال هيثم سيادي رئيس قسم الممتلكات والمشتريات والشؤون الإدارية في مجموعة بنك البحرين الوطني: «نحن فخورون باستعراض التقدم الذي أحرزناه في مشروع الألواح الشمسية عبر فروع المجموعة. واستنادًا لنهج التركيز على العملاء، تستمر مجموعة بنك البحرين الوطني بتوسيع نطاق مبادراتها الخضراء مع وعد بدعم المزيد من المشاريع البيئية. وبالنظر للنتائج الإيجابية لألواح كهروضوئية شمسية، فإننا سنسعى لزيادة الوعي حول أهمية تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في المملكة عن طريق تبني مثل هذه الممارسات في جميع عملياتنا.»

ولطالما شكلت المسؤولية البيئية جزءًا هامًا من استراتيجية مجموعة بنك البحرين الوطني، التي قامت بدورها بتعزيز جهودها للعمل بمسؤولية أكبر. وكونها إحدى المجموعات المصرفية الرائدة في المملكة، فهي تلتزم بتنفيذ ممارسات صديقة للبيئة على جميع الأصعدة.