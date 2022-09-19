شاهد.. مدرب تطوير مهني يكشف عن أسرار تساعد في الحصول على وظيفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال المدرب في التطوير المهني فرحان بن مفضي، اليوم، إن الدورات تمثل 10% فقط من نسبة قبول الشخص للوظيفة و70% تعتمد على تجارب الإنسان ومستوى إلمامه بالمقابلات الشخصية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة “الإخبارية” أن الحصول على دورات تدريبية شيء مهم، لكن لا يجب الاعتماد عليه بشكل كلي أثناء التقدم للوظيفة.

وحث على ضرورة الاطلاع على تجارب الآخرين، وأن يظهر الإنسان مهاراته أما أسرته، وأصدقائه حتى يتمكن منها، مشيرا إلى أن المقابلة الشخصة، هي حصيلة تجارب سابقة.

ونصح المتقدم إلى وظيفة أن يكون هادئا، وأن يمتلك سيرة ذاتية جيدة، وأن يقدم نفسه بطريقة جيدة أيضا.