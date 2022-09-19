شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية في تدريبات النصر قبل مواجهة اتحاد جدة في قمة الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مفاجأة من العيار الثقيل في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل مواجهة اتحاد جدة، في قمة دوري روشن السعودي.



موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن يحل اتحاد جدة ضيفًا على النصر غريمه التقليدي، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وأكدت التقارير، أن النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، عاد إلى تدريباته مساء اليوم بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 3 أيام.

وتابعت التقارير: "التدريبات شهدت تواجد الكاميروني فينسنت أبوبكر والإيفواري جيسلان كونان ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في التدريبات الجماعية، مساء اليوم".



كونان وأبو بكر يظهران في تدريبات النصر رغم استدعائهم دوليًا



وأضافت: "الثنائي شارك وهي بمثابة المفاجئة، في تدريبات النصر، على الرغم من استدعائهما لمنتخبي كوتِ ديفوار والكاميرون، على التوالي بالتوقف الدولي".

وكان رودي جارسيا رفض خوض أي مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، بخلاف البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد، الذي قرر خوض وديتين قبل المواجهة المرتقبة.