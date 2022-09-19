الشورى يطالب بتوظيف الذكور والإناث بمعايير تكافؤ الفرص

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كما دعا إلى دراسة إنشاء جمعيات تعاونية توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمستهلكين بأسعار تنافسية، وكذلك التوسع في تشجيع العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع، وتوضيح إجراءات المشاركة في الأعمال التطوعية، داعيا الوزارة إلى حث الجهات الحكومية على إتمام عمليات تحول إدارة شؤون الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.ودعا المجلس الوزارة إلى وضع إطار تقني موحد يجمع بين الخدمات المقدمة على منصاتها التقنية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفي القرار نفسه طالب المجلس بدعم الوزارة لتمكينها من تطوير مبادرات وبرامج وطنية لمواجهة مخاطر المخدرات وحماية المجتمع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج من
خلال مؤشرات أداء واضحة ومحددة.
مناقشات وقرارات المجلس
- مناقشة تقرير مقدم من لجنة الطاقة والصناعة بشأن إضافة مادة إلى نظام الاستثمار التعديني
- استعراض تقرير قدمته لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية
- أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
- استعراض تقرير قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة المسار الرياضي
- طالب المجلس مؤسسة المسار الرياضي بتحديث هيكلها التنظيمي؛ لربط المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة
- الإسراع في إكمال الأعمال التصميمية النهائية لجميع مخرجات المشروع في كل مراحله
- الموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي تضمن قرار المجلس المطالبة بتكليف جهة محايدة لتقييم الصندوق بغرض تحسين الأداء في ظل المتغيرات والمستجدات الأخيرة في التعليم العالي
- مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة
- طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته
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