الشورى يطالب بتوظيف الذكور والإناث بمعايير تكافؤ الفرص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى أمس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوظيف الذكور والإناث وفقا لمعايير التوظيف المتبعة، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية.

كما دعا إلى دراسة إنشاء جمعيات تعاونية توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمستهلكين بأسعار تنافسية، وكذلك التوسع في تشجيع العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع، وتوضيح إجراءات المشاركة في الأعمال التطوعية، داعيا الوزارة إلى حث الجهات الحكومية على إتمام عمليات تحول إدارة شؤون الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.

ودعا المجلس الوزارة إلى وضع إطار تقني موحد يجمع بين الخدمات المقدمة على منصاتها التقنية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفي القرار نفسه طالب المجلس بدعم الوزارة لتمكينها من تطوير مبادرات وبرامج وطنية لمواجهة مخاطر المخدرات وحماية المجتمع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج من

خلال مؤشرات أداء واضحة ومحددة.

مناقشات وقرارات المجلس

