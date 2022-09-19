200 باحث ومختص يناقشون مستجدات التغيرات المناخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المركز الوطني للأرصاد، الجهات الحكومية والبحثية والخاصة ذات العلاقة للمشاركة في ورشة عمل عن «مخاطر التغير المناخي والتحديات والفرص» خلال يومي 27 و28 سبتمبر الحالي، وذلك بمقر جامعة الملك عبدالله (كاوست) في ثول. الورشة التي دعي لها أكثر من 200 باحث ومختص يمثلون جميع القطاعات المعنية والبحثية، ينظمها مركز التغير المناخي وتقام للمرة الأولى، بهدف تحديد التغيرات المناخية المتوقع تأثيرها على المنطقة وتطوير وتطبيق أفضل الأدوات والنماذج وعلوم المناخ لمواجهة هذه التحديات، فيما يناقش المشاركون آخر التغيرات المناخية العالمية، والتعريف بمركز التغير المناخي، وتحديد احتياجات الجهات المشاركة من عمل ومخرجات، وبناء جسور التواصل بين كل من الجهات المشاركة ومركز التغير المناخي، وكذلك آلية تبادل المعلومات المناخية والاتفاق على آلية للمشاركة مع مراكز التغير المناخية البحثية بالجامعات السعودية. يذكر أن مركز التغير المناخي الذي أعلن عن إنشائه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير يذكر أن مركز التغير المناخي الذي أعلن عن إنشائه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت بالعاصمة الرياض بداية العام الحالي، يهدف لجمع ومشاركة أبحاث علوم المناخ، ودراسة موارد الطاقة المتجددة لقياس تأثيراتها على انبعاثات الكربون في ظل تغيرات المناخ في المستقبل، والمساعدة في تطوير المعلومات المناخية لتوفير خطط إسهامات المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

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