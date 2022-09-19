تركي بن محمد يشارك بمراسم عزاء الملكة إليزابيث الثانية

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ونقل خلال مراسم العزاء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، في مراسم العزاء الرسمية، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في العاصمة البريطانية لندن.ونقل خلال مراسم العزاء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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