إيقاف محتال باع جوالات بإعلان وهمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة محافظة الخبر على مواطن لارتكابه 10 حوادث جنائية تمثلت في النصب والاحتيال على ضحاياه، في عدد من مناطق المملكة، بنشر إعلان وهمي في موقع الكتروني لبيع أجهزة هواتف متنقلة، وطلبه دفع ثمنها عبر حساب بنكي يعود لمواطنة، إثر اختراقه حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحتوي على بياناتها الشخصية، وتمكن من خلالها من فتح حساب بنكي الكترونيا. وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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