خادم الحرمين يتلقى دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة من رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبدالمجيد تبون، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال نوفمبر المقبل.

تسلم الدعوة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، أمس، وزير العدل حافظ الأختام المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبدالرشيد الطبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد العنقري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف عبدالمجيد السماري.

من جهة أخرى عزى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح، في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح، رحمه الله.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أمير الكويت، في وفاة الشيخ سعود الصباح، رحمه الله.

وقال ولي العهد « تلقيت نبأ وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

وعزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح، رحمه الله.

وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».