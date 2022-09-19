تغريم 15 شخصا رعوا إبلا في أماكن ممنوعة

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، في بيانه أمس أنه طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل تصل إلى غرامة 500 ريال لكل متن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفا لنظام البيئة، منهم 13 مواطنا ومقيمان من الجنسية السودانية -، لارتكابهم مخالفات رعي 354 متنا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، في بيانه أمس أنه طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل تصل إلى غرامة 500 ريال لكل متن.

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