ضبط 17,649 قرص إمفيتامين بحوزة نازحين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 أشخاص من القبائل النازحة في منطقة حائل، بحوزتهم 17,649 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، و43 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي وسلاحا و16 طلقة حية. وأوضحت المديرية في بيانها أمس، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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