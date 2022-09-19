شكرا لقرائتكم خبر برنامج اليوم الوطني 92.. الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعيش مناطق المملكة الاحتفالات الوطنية الكبرى بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، إذ أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ إطلاق برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار «هي لنا دار»، وهو الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، وتستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الحالي.

34 عرضا جويا وبحريا

تقدم المقاتلات السعودية والطائرات العسكرية والمدنية أكبر استعراض جوي في تاريخ المملكة تحت شعار «تحية وطن»، والتي ستنطلق في مختلف مناطق المملكة لتغطي 13 مدينة رئيسة.

وتتهيأ مناطق المملكة للاحتفالات الوطنية الكبرى في مقدمتها العروض الجوية والبحرية المهيبة التي ستنفذها قطاعات عسكرية ومدنية بمجموعة من المقاتلات والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق في واحد من أكبر العروض الجوية والبحرية التي شهدتها الأيام الوطنية، تحت شعار «تحية وطن»؛ لترسم في سماء المملكة تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي.

وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية على مدى 10 أيام عروضا جوية بطائرات «تايفون»، و»ف - 15 إس»، و «تورنيدو»، و «ف - 15 سي» في 14 مدينة.

وتغطي العروض الجوية لليوم الوطني 13 مدينة بالمملكة، لتشمل الرياض وجدة والخبر والدمام والجبيل، وكذلك عروض بالطائرات في مدن الأحساء والطائف وتبوك وأبها، إضافة إلى التحليق في سماء مدن سراة عبيدة وتمنية وخميس مشيط والباحة.

كما تنفذ القوات البحرية الملكية السعودية فعاليات في اليوم الوطني في كل من الواجهة البحرية بجدة وشاطئ الفناتير بالجبيل، حيث سيكون هناك استعراض كبير لزوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة.

سماء المملكة تضيء بألوان العلم السعودي في 18 مدينة

عند إشارة الساعة إلى التاسعة من مساء الجمعة المقبل تنطلق الألعاب النارية في وقت واحد في 18 مدينة؛ لتضيء سماء المملكة باللونين الأخضر والأبيض، حيث ترسم العروض لوحة فنية معبرة عن الهوية الوطنية؛ وعلى ارتفاع يصل إلى 300 مترًا، ليتمكن جميع المواطنين من مشاهدة العروض النارية ومشاركة أوقات الفرح والابتهاج بذكرى اليوم الوطني.

وتتنوع أماكن المشاهدة للألعاب النارية لتشمل الثغر بلازا في مدينة الرياض، ومتنزه الملك عبدالله الوطني في بريدة، وكورنيش الخبر الشمالي وكورنيش الدمام، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة، ومتنزه سما أبها، ومتنزه الامير حسام في الباحة، كما ستنير الألعاب النارية سماء الكورنيش الشمالي في جازان، وحي النهضة في نجران، ومتنزه المغواه في حائل، إضافة إلى حدائق برج عرعر.

كما يمكن للزوار مشاهدة الألعاب النارية في حديقة تبوك المركزية ومركز الملك سلمان الحضاري في سكاكا، ومتنزه الردف في الطائف، وجادة الحاجب في عنيزة، إضافة إلى مواقف موسم جدة، ومتنزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومتنزه الملك عبدالله في حفر الباطن.

أوبريت وطني في المدينة المنورة

بين ماضٍ عريق يُروى، وحاضر مزدهر يرى، ومستقبل زاهر يمكن استشرافه يأتي أوبريت اليوم الوطني السعودي الـ 92؛ ليشكل ملحمة فنية تروي مسيرة المملكة عبر تاريخها الأصيل، وتحتفي بموروثها الحضاري عبر فنون استعراضية متنوعة ولوحات فلكلورية تحاكي التنوّع الثقافي الهائل الذي تحتضنه المملكة، وتحتفي بأواصر اللحمة الوطنية السعودية على امتداد الجغرافيا.

ويشارك في الأوبريت الوطني الذي تستضيفه مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة، وتنظمه الهيئة العامة للترفيه في 23 سبتمبر الجاري، أكثر من 200 مؤد وعارض للمشاركة في العروض الفلكلورية المتنوعة والمدعومة بالمؤثرات الصوتية، والتي تعكس تنوّع وثراء التراث الشعبي لكل منطقة، ومن أبرزها عروض العرضة السعودية والخطوة الجنوبية والدحة، وينبعاوي، والقزوعي والمزمار، وخبيتي، وسامري، وغيرها.

ويؤدي الأوبريت الوطني الفنانان إبراهيم الحكمي ونايف البدر، كما يستعرض الأوبريت جانباً من القصائد الوطنية للشاعر حمود الجابري الذي سيلقي قصيدة «المملكة»، إضافة إلى العروض التفاعلية التي تبرز تنوّع الأزياء التراثية السعودية وتصاميم التراث الشعبي، وتصاحبها مسيرة العروض الشعبية الفلكلورية بلون «الخبيتي» وفن «الزير».

فعاليات عز الوطن.. 6 عروض عسكرية

تشارك وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني بمشاركات نوعية وفعاليات تفاعلية حية، بعنوان (فعاليات عز الوطن)، وتشتمل على أفكار معرفية، ومفاجآت ترفيهية، تستهدف صناعة تجربة ثرية وشخصية للزوار، وتمكينهم من معرفة مسيرة الوزارة في بناء منظومتها الأمنية وتطوير قدراتها وخدماتها.

كما تتضمن الفعاليات مسرحا يحاكي الواقع الافتراضي، ويجسد صورة ذهنية لتضحيات رجال الأمن بمشاركة نخبة من منسوبي القطاعات الأمنية، إضافة إلى بعض العروض العسكرية المصاحبة التي تسهم في إثراء الجوانب المعرفية والأمنية للزوار.

ولتحسين تجربة الجمهور ستقدم الفرقة الموسيقية العسكرية للوزارة عددا من العروض الموسيقية الحية التي تعكس جانبا إبداعيا أصيلا لهذه المناسبة.

كما تتضمن المشاركة أجنحة ترفيهية متنوعة تمزج بين المتعة والفائدة بما يتناسب مع جميع الفئات العمرية، ويلبي اهتماماتهم العائلية.

إضافة إلى المعرض المصاحب الذي يبرز أهم مقتنيات الوزارة التراثية التي تربط الماضي بالحاضر، وتعكس التطور الكبير الذي شهدته القطاعات الأمنية.

وتستمر الفعاليات لمدة أربعة أيام من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري، وتنطلق يوميا في تمام الساعة 4 عصرا حتى 11 مساء.

«ثروة وطن».. عروض لسيرك «دو سوليه» مصممة للمناسبة

للمرة الأولى يقدم سيرك «دو سوليه» عرضا مميزا في واحد من أضخم عروضه العالمية المنفردة والمصممة خصيصا لليوم الوطني السعودي الـ92، حيث ينطلق على في خيمة أعدت للسيرك بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، تحت عنوان: «ثروة وطن»، على مدى 4 أيام متتالية في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.

ينسج سيرك «دو سوليه» الذي استمر العمل عليه لسبعة أشهر، نسيجا فنيا وسرياليا مدهشا في عالم يتحول فيه المستحيل إلى ممكن، حيث الألعاب البهلوانية التي تتحدى الجاذبية والعروض الجريئة التي يزاح عنها الستار لأول مرة في المملكة العربية السعودية، ليحكي قصة الثقافة الوطنية الغنية للمملكة وشعبها وقيمها وأحلامها المستقبلية.

ويأخذ سيرك «دو سوليه» الزوار في رحلة ملهمة عبر المملكة العربية السعودية، تمثل أكثر من 24 ساعة مجازية، مع سرد آسر للقصص وعروض تخطف الأنفاس، كما يسلط الضوء على جمال وروح وثقافة الشعب السعودي. كما يدل عنوان (ثروة وطن) على الكنز الوطني والثروة الهائلة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية من تاريخ حضاري راسخ، وحاضر مزدهر بالتنمية، ومستقبل واعد زاخر بالفرص.

يبدأ العرض بثلاثة أصدقاء رحالة في أواخر العشرينات من العمر يحاولون العودة إلى بعضهم بعد أن فقدوا وسط الفوضى حتى تهب رياح غامضة تاركة الرحالة وحدهم، لتظهر بعدها شخصية الخطاط الوصي على العالم الجديد الآسر الذي يجد الرحالة أنفسهم فيه.

ويمثل الخطاط رمزا للمعرفة والحكمة، فهو يعرف قصتهم ويكتبها قبل حدوثها، ويتحدى الرحالة من بأسئلة وجودية ويجذبهم إلى مغامرة لا تقاوم. ينطلق الرحالة لاستكشاف محيطهم الجديد، ليلتقوا بسكان «صخرة النصلة» أو «شعب الصخور» الذين يرمزون إلى قيم المملكة العربية السعودية المتمثلة في حسن الضيافة والكرم، ويرحبون بالرحالة ويظهرون لهم جمال وإمكانات الأرض.

ويتشارك شعب الصخور أسرارهم المعرفية مع الرحالة للتوافق مع الطبيعة وفهم الجوهر الحقيقي للأرض الذي يمنحهم فرصة العثور على الغذاء والحياة، بينما تتجلى النقوش الصخرية لتظهر من تحت الرمال، بينما تؤدي فرقة The Rock People عرضا مذهلا بأغنية ساحرة تلهم المسافرين للانضمام إليها واكتشاف القدرات التي لم يعرفوها من قبل.

12 مهرجانا تثري تجربة المواطنين والزوار

على مدى 4 أيام متتالية ستحتضن مناطق المملكة 12 مهرجانا ترفيهيا ينطلق خلال الفترة من 21-24 سبتمبر، وستشكل كرنفالات احتفالية هائلة تحتفي بتاريخ المملكة وتراثها الوطني الاصيل، وتنطلق من الحدائق والمنتزهات العامة لتضم عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والانشطة التفاعلية والتراثية والاعمال الحرفية، بالاضافة إلى الرقصات الفلكلورية والالعاب الحركية، كام تضم المهرجانات منصات تفاعلية مجهزة بأحدث تقنيات الاضاءة والصوت للاحتفال بتراث المملكة من خلال العروض الادائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة.

وعلى أنغام المعزفات الوطنية يطرب الزوار أربعة من العازفين على الآت الكامن والناي والعود والقانون، يتواجد كل منهم في منطقة مختلفة بالفعالية؛ ليبدع بالعزف على آلته الموسيقى المختلفة حتى يستمتع الزوار أكرث بتجربة لا تنسى، والتي ستضم 5 عروض يوميا.

إضافة الى ألعاب الخفة التي سيؤديها مجموعة من المحترفين باستخدام بكروت لعب مصممة بهوية اليوم الوطني 92 ،وبواقع 3 عروض يومية.

وتمتزج الالعاب الترفيهية بالمشروعات الوطنية في مواقع المهرجانات من خلال 8 ألعاب متاحة للجمهور، حيث تتشابه لعبة تصويب الهدف لادخال الكرة في السلة مع مشروع القدية، وترمز لعبة فرقعة البالونات لانفجار إبداعات الطاقات الشبابية، بينما تعكس لعبة «التصويب» مشروع «لاين » في نيوم والتي يتم فيها تصويب مجسمات المباني على شكل خطي، وكذلك سباق الاحصنة التي تعرب مساراتها بني البيوت القدمية عن الدرعية التاريخية، فيام ترمز لعبة التقاط المرجان إلى مشروع البحر الأحمر بلوم، وكذلك لعبة تصويب الكرات بمشروع هايبر لوب للنقل السريع، إضافة إلى التعبير عن مشروع القمر الصناعي شاهني سات بلعبة كسر الاطباق، إلى جانب ربط السرعة في لعبة ركوب الدراجة بدوران الشفرات في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة