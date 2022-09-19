اخبار الخليج – اللجنة التنفيذية للانتخابات وجامعة البحرين تقيم منصة لحث الطلبة على مراجعة جداول الناخبين

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت اللجنة التنفيذية للانتخابات بالتعاون مع جامعة البحرين، اليوم الاثنين، منصة لحث الطلبة على مراجعة جداول الناخبين والتأكد من إدراج أسماءهم فيها.

وبهذه المناسبة أكدت رئيسة جامعة البحرين، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن جامعة البحرين تسخر كل إمكانياتها من أجل إنجاح العملية الانتخابية، والتي تمثل أحد أهم معالم المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وأشارت إلى أن جامعة البحرين تبادر دائماً في دعم المشاريع الوطنية، حيث كانت واحدة من المقرات الرئيسية في التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي فتح الباب واسعاً لتحديث الحياة السياسية في المملكة، كما كانت مركزاً للاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية السابقة.

وأضافت أن الجامعة تضم حوالي 36 ألف طالب وطالبة وغالبيتهم في السن المؤهلة للمشاركة في الانتخابات ومن المهم زيادة وعيهم حول اختيار ممثليهم النيابيين والبلديين، وهي من الأمور التي تحرص عليها الجامعة.

من جانبه؛ قال المستشار أحمد المدوب، عضو هيئة التشريع والرأي القانوني رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات، إن اللجنة التنفيذية للانتخابات 2022 قامت بالتواجد في جامعة البحرين لحث الطلبة على التأكد من بياناتهم، إضافة الى إتاحة ذلك في الموقع الالكتروني للانتخابات www.vote.bh والمراكز الإشراقية.

وأضاف المدوب «اللجنة التنفيذية وفرت أكثر من وسيلة للاطلاع على جداول الناخبين، والهدف من المنصة في الجامعة أن نتواجد بين الشباب ونحثهم على التأكد والمراجعة لتشجيعهم على المشاركة في التصويت للانتخابات في نوفمبر المقبل وممارسة حقهم الدستوري باختيار ممثليهم».

ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية سعت عبر تنوع مبادرتها خلال فترة عرض جداول الناخبين لاستهداف كافة الفئات المجتمعية وحثها على التأكد لما لهذه الفترة من أهمية في الانتخابات، ومن بين تلك الفئات شريحة الشباب لكونهم جزء أساسي من المجتمع ولهم الدور الهام.

علماً بان عرض جداول الناخبين وتلقي طلبات الاعتراض والتصحيح متاح عبر الموقع الالكتروني للانتخابات www.vote.bh لغاية يوم الأربعاء المقبل، وكذلك في المراكز الإشرافية الأربع.