اخبار الخليج – مدير عام مجلس الصحة الخليجي يتسلم جائزة الشيخ عيسى آل خليفة للعمل التطوعي

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم مدير عام مجلس الصحة الخليجي، الأستاذ سليمان الدخيل، جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها الثانية عشرة، وذلك عرفان لما قدمه من اسهامات جليلة وكبيرة في قيادة المجلس خلال جائحة كورونا والتصدي لها.
وتم تخصيص النسخة الثانية عشرة لتكريم الكوادر العربية العاملة في الصفوف الأمامية للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19)، يأتي عرفاناً من الجائزة بعطاءات هذه النخبة المتميزة الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً بكل شجاعة وبسالة متحدين كل المخاطر، فإن الجائزة تستهدف في المقام الأول تشجيع هذه الأعمال التي لها آثارها الإيجابية على المجتمع خصوصاً في ظل تفشي هذه الجائحة، فتكريم هذه الكوادر هو تكريم للعطاء الإنساني المخلص، ووسيلة لتقديمهم كنماذج مضيئة يجب أن تحتذى من قبل الشباب والاستفادة منها ودعمها.
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