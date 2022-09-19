اخبار الخليج – «الشعبة» تشارك بالاجتماع الـ15 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بمسقط

محمد بن مسعود - الدمام - شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الاجتماع الـ 15 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية برئاسة سعادة السيد صباح سالم الدوسري عضو مجلس الشورى، وبمشاركة سعادة النائب عيسى يوسف الدوسري، وسعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب وأمين سر الشعبة البرلمانية عضو اللجنة التنسيقية، وذلك لمناقشة آلية العمل وأهم الموضوعات والبنود التي سيتم طرحها على جدول أعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده يوم الأربعاء (21 سبتمبر الجاري ) في العاصمة العمانية الشقيقة (مسقط) .

ومن جانبه، أكد سعادة السيد صباح سالم الدوسري عضو مجلس الشورى أن هذا الاجتماع يهدف إلى الخروج بمشروع متكامل لجدول أعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، حرصاً على التفعيل الحقيقي لدور الدبلوماسية البرلمانية، وتسخيرها لصالح الدول الخليجية وشعوبها، كما وأضاف العضو الدوسري أن مملكة البحرين ستشارك في الاجتماع الدوري برئاسة معالي السيدة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب، رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، رئيسة الوفد، وسعادة النائب علي محمد اسحاقي نائب رئيس الوفد، والسيدة سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى، والسيد صباح سالم الدوسري عضو مجلس الشورى، و السيد صادق عيد آل رحمة عضو مجلس الشورى، وسعادة النائب عبد الرزاق عبد الله حطاب، وسعادة النائب عيسى يوسف الدوسري، وبمشاركة سعادة المستشار راشد محمد بونجمة أمين عام مجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية عضو اللجنة التنسيقية.

وأضاف الدوسري أن لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية تطرقت إلى العديد من المواضيع الخليجية المشتركة خلال اجتماعها، حيث تم استعراض موضوع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، والتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى استعراض ما قدمته المجالس التشريعية الخليجية من اقتراحات ومن بينها اقتراحات الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي في ظل تحديات التغير المناخي والبيئي، والتي حظيت بدعم وتأييد الوفود المشاركة، بحيث تم تبني موضوع دعم تحقيق الأمن السيبراني من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي كأحد الموضوعات التي سيتم إدراجها ضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الذي ينعقد يوم الأربعاء القادم.