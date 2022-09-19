اخبار الخليج – «التربية» و«مركز ناصر» يبرمان مذكرة تفاهم في الذكاء الاصطناعي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس أهمية الشراكة بين المؤسسات المدرسية الحكومية والقطاعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، مشيداً بالدور الذي يقوم به المركز في تعزيز مفهوم التعليم الفني والمهني في مد جسور التواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية بالتعليم والتدريب المهني والمؤسسات الموازية في القطاع الخاص. وأشار المدير العام لشؤون المدارس إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تكاملًا بين دور مدارس ومعاهم التعليم الفني والمهني ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، من خلال إجراء الأبحاث وتبادل الخبرات والاستفادة من المقومات التي يتمتع بها مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، ليس فقط باعتباره مؤسسة تعليمية مدرسية، وإنما أيضًا مركزاً لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

من جانبه كشف سعادة الدكتور عبدالله ناصر النعيمي المدير التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني عن أن المركز يعمل على ترسيخ مفاهيم الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء في مناهجه الدراسية، حيث أبرم عدة شراكات مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في سبيل إنجاز ذلك، مبينًا أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والمؤسسات والقطاعات التعليمية، يعد جزءاً من عمل المركز على مد جسور التعاون بين مختلف المؤسسات بهدف القيام بدوره الرائد في قطاع التعليم والتدريب.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي بين وزارة التربية والتعليم ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني بمقر وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، حيث ترتكز أهداف هذه المذكرة على تبادل الخبرات وإجراء الأبحاث المشتركة والاستفادة من مقومات الطرفين، بما في ذلك المعامل والمختبرات، في دعم وتطوير مناهج الذكاء الاصطناعي.