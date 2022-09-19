اخبار الخليج – عازمون على الترشح يتوافدون على إشرافية «العاصمة»

محمد بن مسعود - الدمام - توافد عدد من المواطنين الذين يعتزمون الترشح في دوائر مختلفة بمحافظة العاصمة على مقر لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة.

وقال محمد الحايكي إنه يعتزم الترشح في الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة، وأنه سيعلن عن برنامجه الانتخابي في وقت لاحق.

وفي رد له على سؤال لـ «الأيام» حول سبب زيارته للمركز الإشرافي أجاب بأن الزيارة «تفقدية» فقط.

صادق أحمد هو الآخر يعتزم الترشح في الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة، وقال إنه فوزه سيكون «مفاجئة» بالنسبة إليه، وأن هذه هي المرة الأولى التي يترشح، وهو يرغب بخدمة الناس ولم يضع برنامجًا إنتخابيًا حتى الآن.

كذلك الحال بالنسبة لأمل بودهيش، والتي تعتزم الترشح في ثانية العاصمة، وقد أشادت بمستوى التنظيم في اللجنة الإشرافية، وقالت إن هذه المرة الثانية التي تزور اللجنة لإدراج بعض الأسماء في الدائرة.

وعن حظوظها في السباق الانتخابي، علقت بأنه لا يسعها الحديث بهذا الشأن الآن، وأنها على ثقة بوعي الناخبين واختيارهم للمرشح الأكفأ.