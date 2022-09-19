اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية مملكة الدنمارك

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك اليوم، مع معالي السيد جيبي كوفود، وزير الخارجية في مملكة الدنمارك، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتم خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين ومملكة الدنمارك، وسبل تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة، لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وسعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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