اخبار الخليج – القعود: ابنة عمّي قدوتي وملهمتي.. والفوز «قسمة ونصيب»

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت لطيفة القعود مرشحة سابعة الجنوبية بأن قدوتها وملهمتها نحو العمل البرلماني هي ابنة عمها النائب السابق لطيفة القعود، منوهةً بأنها كانت المشجع الاكبر لها لخوض غمار الانتخابات على مدى دورتين متتاليتين.

وفي ذات السياق اكدت بان الوصول للمجلس النيابي هي مسأله «قسمة ونصيب» وتوفيق من الله وليست وفق اجتهاد او حضور او اي امور اخرى كما يعتقد البعض.

واشارت القعود الى اهداف ترشحها تأتي خدمة للوطن والمواطن معا وتسخير خبراتها في مجال التعليم والتربية الكشفية والادارة الرياضية والتطوعية وعلاقاتها الاجتماعية في خدمة المواطن.

وتابعت بانها تطمح بوصول الرياضة المدرسية الى مستوى المشاركات العالمية وتحديدا الى الالعاب الاولومبية .

وختمت حديثها بان ترشحها سيكون بشكل مستقل من دون الانضواء ضمن اي تكتلات او اي جمعيات واجندات معينة .