صاحب مركز غسيل الكلى في محافظة الحائط: المحافظة بحاجة ماسة إلى الخدمات الطبية و 50 شخصا استفاد من غسيل الكلى في المركز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال عواد الرضيمان “صاحب مركز غسيل الكلي في محافظة الحائط” أن مدينة الحائط تبعد عن مدينة حائل ب 250 كيلو تقريباً.

وأضاف خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أنها بحاجة ماسة إلي الخدمات الطبية، ومركز الكلي من المشاريع الصحية الهامة للمجتمع بسبب وجود ما يزيد عن 50 أو 60 شخص تقدم لهم هذه الخدمة.