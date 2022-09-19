محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قال عواد الرضيمان “صاحب مركز غسيل الكلي في محافظة الحائط” أن مدينة الحائط تبعد عن مدينة حائل ب 250 كيلو تقريباً.
وأضاف خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أنها بحاجة ماسة إلي الخدمات الطبية، ومركز الكلي من المشاريع الصحية الهامة للمجتمع بسبب وجود ما يزيد عن 50 أو 60 شخص تقدم لهم هذه الخدمة.
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كانت هذه تفاصيل خبر صاحب مركز غسيل الكلى في محافظة الحائط: المحافظة بحاجة ماسة إلى الخدمات الطبية و 50 شخصا استفاد من غسيل الكلى في المركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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