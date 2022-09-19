إجراء أول ثلاث عمليات ناجحة للعيون بمركز صحي الفيصلية في الدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

تعتبر الأولى على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الشرقية.

تمكن الفريق الطبي لعيادة طب العيون بمركز صحي الفيصلية بالدمام، التابع لشبكة الدمام الصحية أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، من إجراء أول ثلاث عمليات ناجحة والتي تعتبر الأولى على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الشرقية.

وذكر مدير مركز صحي الفيصلية بالدمام الدكتور مهنا العنزي، أنه قام الفريق الطبي لطب العيون بالمركز من إجراء أول ثلاث عمليات منها حالتان لإزالة أكياس دهنية بالعين، والحالة الثالثة عبارة عن إزالة احتكاك الرموش بالقرنية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن العيادات التخصصية ووحدة عمليات اليوم الواحد.

تفاصيل إجراء 3 عمليات ناجحة بمركز صحي الفيصلية في الدمام

وأضاف “العنزي” أن هذه العمليات تجرى تحت التخدير الموضعي وخلال مدة لا تتجاوز الـ 15 دقيقة وأن جميع الحالات تم لها الإجراء الجراحي بنجاح تام عن طريق فريق طبي متخصص ومتمكن، مبينا أن المرضى تم استقبالهم في عيادة طب العيون بالمركز وبعد إجراء الفحوصات الطبية لهم تبين حاجتهم لإجراء جراحي وبعد أخذ الموافقة الخطية منهم تم إكمال اللازم.

وأوضح أن هناك عمليات متعددة تجريها عيادة طب العيون بالمركز، منها تصليح الجفون وشد الترهلات بالجفون وإزالة ترسبات الجفون الدهنية، وتكلسات مرض التراكوما واستئصال جميع الأورام الخارجية مثل الكيس الدهني والمائي وإزالة الثاليل والظفرة وتصليح حالات دخول حافة الجفون وبروزها.