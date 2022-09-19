السجن ٥ أعوام وغرامة ٣٠٠ ألف عقوبة التحرش

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أكدت النيابة العامة أنه سيعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب هذه الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

وأوضحت النيابة أن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص آخر تمس عرضه أو جسده أو تخدش حياءه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

ونوهت النيابة أن عقوبة جريمة التحرش هي السجن مدة تصل إلى 5 أعوام وغرامة مالية تصل إلى ٣٠٠ ألف ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.

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Source almnatiq

