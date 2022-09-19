“سبورت 24” يكشف: نجران يتفق مع مساعد جروس السابق

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اتفقت إدارة نادي نجران مع المدرب الفرنسي لوران بهاغيست ليكون بديلًا عن التونسي عفوان الغربي الذي تمت إقالته بعد سوء نتائج الفريق في الخمس الجولات في دوري يلو .

وعلم “سبورت 24” أن عقد لوران مع نجران يمتد لمدة موسم واحد ومن المتوقع وصوله خلال اليومين القادمة.

يذكر بان لوران كان مساعداً للمدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي السابق وحقق معه بطولتي الدوري وكأس الملك في ذلك الموسم .



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Source akhbaar24

