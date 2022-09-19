وظائف وزارة الخارجية.. روابط ومواعيد وطريقة التقديم

︎

.

المناطق_متابعات

أيام قليلة تفصلنا عن بدء التقديم في وظائف وزارة الخارجية والتي ستتضمن في هذه المرحلة فتح باب التوظيف لـ 210 وظيفة شاغرة للجنسين (رجال / نساء) في عدد من التخصصات والمجالات المختلفة.

وأعلنت وزارة الخارجية عن طرح الوظائف عبر منصة “جدارة”، بالمرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وتشمل وظائف وزارة الخارجية عدد من التخصصات، هي: الهندسية والترجمة والوثائق والمحفوظات والقانون والإعلام والتقنية والمالية والتعاون الدولي.

عن جدارة:

جدارة هي منصة توظيف إلكتروني لمختلف وظائف المملكة؛ حيث يوظف شباب الخريجين بياناتهم الخاصة ومؤهلاتهم وخبراتهم، ويقدموا على الوظائف التي يعلن عنها كل فترة؛ تتميز المنصة بمجموعة من الميزات منها:

ـ يتاح النظام يوميا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.

ـ تقدم خدمات النظام مجانيا تماما دون أي رسوم.

وفي بيان يوضح آلية التقديم على وظائف وزارة الخارجية، من خلال الخطوات التالية:

خطوات التقديم بالتفصيل:

1 ـ الدخول على منظومة التوظيف جدارة من الموقع الرسمي

2 ـ التأكد من صحة البيانات

3 ـ في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

4 ـ في حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

5 ـ تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

6 ـ يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

7 ـ سيتم ترشيح الأعلى معدل وذلك للمعدلات %50 فما أعلى، وعند التساوى سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

8 ـ سيتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية، وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

9 ـ الوظائف المعلن عنها يتطلب اختبار القدرة المعرفية.

10 ـ يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

دعوة المتقدمين:

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائى سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

موعد التقديم على وظائف وزارة الخارجية:

ـ قررت الوزارة أن يبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م.

ـ فيما ينتهى التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

