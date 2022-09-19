البيت الأبيض: مقتل مهسا أميني في طهران جريمة مروعة ضد حقوق الإنسان

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المناطق ـ متابعات

قال البيت الأبيض، اليوم، إن مقتل مهسا أميني في طهران جريمة مروعة ضد حقوق الإنسان، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأكد البيت الأبيض، على ضرروة أن توقف طهران ممارسات العنف ضد المرأة وسلب حريتها.

ومؤخرلا اندلعت احتجاجات في غرب إيران خلال جنازة شابة توفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التي تطبق القواعد الصارمة الخاصة بارتداء الحجاب، في حين استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وظهر المحتجون في مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرددون هتافات مناوئة للحكومة بعد أن جاءوا من المدن المجاورة وتجمعوا في مدينة سقز مسقط رأس مهسا أميني في إقليم كردستان خلال تشييع جثمان الفتاة البالغة من العمر 22 عاما، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى بطهران، الجمعة الماضي.

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Source almnatiq

