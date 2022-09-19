غرفة الرياض تعلن تفاصيل ملتقى التوظيف في عدة تخصصات

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المناطق_الرياض

أعلنت غرفة الرياض مُمثلة بقطاع خدمة العملاء وتطوير الأعمال وبالتعاون مع (نساند) ومبادرة (سابك) عن موعد إقامة (ملتقى التوظيف في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، في عدد من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

موعد ومكان الملتقى:

غداً الثلاثاء 20 سبتمبر 2022م (8:00 صباحاً – 3:00 مساءً)، بالمقر الرئيسي للغرفة.

موعد ورابط التسجيل:

التسجيل متاح بتاريخ اليوم الاثنين 2022/09/19م، ويمكن الاطلاع على المهام و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية والتسجيل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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Source almnatiq

