أمير حائل يفتتح مركز عواد الرضيمان لغسيل الكلى بمحافظة الحائط

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أهمية الشراكات بين القطاعات الخدمية بالمنطقة والقطاع الخاص ‏لخدمة مختلف الفئات الاجتماعية, مشدداً على تلمس احتياجات المواطنين والمحافظات في ‏كل أنحاء المنطقة وتشجيع المبادرات من مختلف الجهات والأفراد.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم لمركز عواد الرضيمان لغسيل الكلى في محافظة الحائط ، بسعة 20 كرسيًّا ، يستهدف خدمة 80 مستفيدًا خلال الأسبوع ، بمعدل 240 جلسة ، وسط مساحة إجمالية بلغت 2000 متر ‏مربع , حيث نوه سموه بتطوير الخدمات الطبية في المنطقة ومحافظاتها بدعم وتسخير جميع الإمكانات من القيادة الرشيدة – حفظها الله ، وبمتابعة من معالي وزير الصحة وتضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص لتسريع خطوات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أشاد بجهود رجل الأعمال عواد الرضيمان ومبادراته الخيرية والصحية والاجتماعية والرياضية بالمنطقة, داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يقدم هذا المركز الخدمات المتكاملة لأهالي الحائط والمراكز التابعة له على أكمل وجه .

من جهته استعرض الرضيمان خدمات المركز التي يقدمها للمرضى في محافظة الحائط والمراكز التابعة لها، منوهًا بالدعم المستمر من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه والتعاون البناء من القائمين على الخدمات الصحية لإتمام هذا المركز .

وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة حائل المساهمين في إنجاح هذه المشروع الصحي والخيري، كما تسلّم سموه درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ، وعدد من المسؤولين .

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Source almnatiq

