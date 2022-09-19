عروض تطبيق سيارة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92

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احتفالاً باليوم الوطني السعودي 92 قدم تطبيق سيارة عرضا بهذه المناسبة عند استخدام كود: (وطني) تشمل التسجيل والشحن المجاني.

يعتبر تطبيق سيارة التطبيق الأول في السعودية لبيع السيارات المستعملة والجديدة أونالين.

محققا بيع أكثر من 10 الآف سيارة عن طريق الإنترنت. يهتم التطبيق بتسهيل إجراءات امتالك السيارة من التطبيق وحتى توصيل السيارة للعميل في مختلف مناطق المملكة، ونظرا للإقبال الكبير على شراء السيارات افتتحت الشركة مؤخراً مقرها الجديد في مدينة الرياض ليكون مركز دعم لوجستي لتجديد السيارات المعروضة في التطبيق.

وقد حقق تطبيق سيارة نجاحاً كبيراً فى حل مشكلة سوق السيارات المستعملة ليصبح الخيار الأضمن لمن يريد شراء سيارة مستعملة حيث يضمن تطبيق سيارة للمشتري التجربة الكاملة من خالل تقديم تقرير فحص شامل لأكثر من 100 نقطة، بالإضافة إلى ضمان لمدة سنة كاملة ولكي تزيد ثقة العميل قدم تطبيق “سيارة” ضمان استرداد مجاني حيث يستطيع العميل تجربة السيارة بعد الشراء لمدة 10 أيام وفي حال شعر العميل أن السيارة غير مناسبة لأي سبب من الأسباب يحق له استرجاع كامل مبلغ السيارة أو استبدالها بسيارة أخرى.



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