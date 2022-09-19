سمو أمير حائل يفتتح مقر المركز الحضاري بمحافظة الحائط

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, مقر المركز الحضاري بمحافظة الحائط، بحضور وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ، وأمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي.

ودشّن سموه عددًا من المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة البالغ تكلفتها أكثر من (٣٥) مليون ريال، تنوعت بين درء أخطار السيول ومشاريع تعني بالسفلته والأرصفة والإنارة، بهدف رفع كفاءة الطرق وإعادة تأهيلها، إضافة إلى مشروع تأهيل الملاعب الرياضية بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة للفرد وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك تعزيز مراكـز الجـذب السياحي والاستثماري ودعم مجالات صناعية خفيفة وثقيلة.

بعد ذلك، شاهد سموه عرضاً مرئياً للخطة التطويرية للقرية التراثية التي تُشكّل نواة محافظة الحائط القديمة، وتضم مسجداً تراثياً وسوقاً شعبياً ومنازلَ كانت تستخدم للإدارات الحكومية والمدارس قديماً، حيث يُعد في الوقت الحاضر مركزاً سياحياً جاذباً للسياحة والاستثمار.

وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد أن محافظة الحائط من أهم المواقع السياحية على مستوى الوطن وتعد ركيزة لانطلاقة الاستثمار السياحي الجاذب الذي يُعمَل عليه بتكامل وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله، مثنياً على جهود أهالي محافظة الحائط وحرصهم على تطور ونماء المحافظة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مبادراتهم وافكارهم هي أحد أهم محركات العمل المستقبلية للوصول إلى أعلى المستويات.

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Source almnatiq

