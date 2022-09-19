الموافقة على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

حددت اللائحة التنظيمية للجان إصلاح البين 3 شروط هامة من أجل قبول اللجنة لأي قضية والبدء بعدها في السعي إلى الصلح، وهي تأييد الحكم في القضية من المحكمة العليا، وأن يكون طلب السعي في الصلح، قد ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة وأخذ الإذن منه للبدء في أعمالها يأتي ذلك حرصا من اللجنة على السعي في الصلح بجدية كبيرة.
وتتولى اللجنة مهاما عدة منها السعي في الإصلاح دون إكراه وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية، والإشراف على أعمال السعي في الصلح بالمنطقة إشرافًا كاملًا.
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