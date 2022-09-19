شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 تفاجئ الجماهير السعودية بقرار جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعمل اللجنة العليا الخاصة بالمشروعات والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال فيفا قطر 2022 المقرر إقامته في شهر نوفمبر القادم على توفير كافة الإمكانيات من أجل تعريف جماهير المملكة العربية السعودية بالآليات الخاصة بإستخراج بطاقة هيا وطريقة الحصول على التذاكر الخاصة بالمباريات.

منظمو مونديال 2022 يستهدفون الجماهير السعودية

وتتجه اللجنة إلى الإستفادة من المواجهة النارية التي جمعت بين العملاقين الهلال السعودي والزمالك المصري التي جرت قبل نحو أسبوعين لبطولة كأس سوبر لوسيل والتي حصل عليها الزعيم بركلات الجزاء الترجيحية.

حيث سيتم إستغلال الموقع الجغرافي بين العاصمة القطرية الدوحة والرياض لتسهيل مهمة إستقطاب مجموعة من الجماهير السعودية إلى مدرجات المونديال.

وقامت اللجنة بتخصيص حملة ترويجية كبيرة في مجمع النخيل الذي يقع بمول بالرياض بالإضافة إلى مجمع مول العرب في جدة للتعريف بكافة الإجراءات الخاصة بتنظيم كأس العالم التي تهمُّ الجماهير