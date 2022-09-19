شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمنة يكشف مفاجأة مدوية عن إيقاف مخطط الهلال للظفر بخدمات " لاعب عالمي " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي أهلي جدة مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في أنه نجح في أن يبطل مخطط من نادي الهلال للحصول على خدمات النجم هيثم عسيري خلال فترة رئاسته.

مؤمنة: أوقفت صفقة الهلال الذهبية

وفي تصريحات صحفية أدلى بها مؤمنة أكد أنه قطع الطريق على إدارة نادي الهلال بعد ان نجح في إقناع اللاعب بضرورة تجديد عقده.

وأضاف:" إدارة الزعيم كانت متفقة بشكل كامل مع اللاعب على كل شيء لكننا نجحنا في الحفاظ عليه وإقناعه بمدى أهميته بالنسبة لنا وتم بالفعل تجديد عقده مع زياد الجهني.

وبين مؤمنة أنه تعرض لمجموعة من الحملات بالإضافة إلى المؤامرات لكنه لن يقوم بالإفصاح عن هوياتهم مؤكدًا أنهم السبب المباشر في رحيله لكنه إعترف في الوقت ذاته بعدد من الأخطاء الفنية التي حدثت في عهده وكان سيفكر 50 مرة قبل أن يوافق على قبول تلك المهمة الكبيرة.