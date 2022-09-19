شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبرى تواجه جارسيا في النصر قبل صدام اتحاد جدة بسبب الثلاثي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في أزمة كبرى بسبب ثلاثي الفريق، قبل مواجهة اتحاد جدة، بقمة دوري روشن السعودي.



موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة بدوري روشن السعودي



ومن المقرر أن يستضيف النصر نظيره الاتحاد، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية" أن موعد عودة ثلاث النصر الأجنبي كل من حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا والمهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر، والظهير الإيفواري جيسلان كونان، من منتخبات بلادهم يضع المدرب في مأزق كبير.

وتابعت: "أوسبينا وأبو بكر وكونان، انضموا إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الحالية، والتي تأتي ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، الذي ينطلق في نوفمبر المقبل".



دوليي النصر الأجانب يعودوا مع نهاية الشهر الجاري

وأضافت الصحيفة: "موعد عودة ثلاثي النصر أوسبينا، وكونان، وأبو بكر ستكون في 29 سبتمبر، الجاري، أي قبل كلاسيكو الاتحاد بثلاثة أيام، وهو ما يجعل المدرب في ورطة بسبب عدم جاهزيتهم بشكل كامل للقاء المرتقب".

ويحتل النصر المركز الرابع بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الاتحاد بالمركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الفريق العاصمي.