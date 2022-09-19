شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي وطارق حامد ينتظمان في معسكر منتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الجهاز الفني للمنتخب العربي المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إنضمام الثنائي المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي طارق حامد وأحمد حجازي قد التحقا بالتدريبات المقامة في العاصمة القاهرة.

حجازي وحامد ينتظمان في تدريبات الفراعنة

وقالت بعض وسائل الإعلام المصرية أن روي فيتوريا سيكون بمقدوره الإعتماد على الثلاثي المنضم حديثًا وهم طارق حامد وأحمد حجازي بجانب أحمد حسن كوكا خلال التدريبات بشكل رسمي وذلك بعد وصولهم بالفعل للعاصمة القاهرة.

ومن المُنتظر أن يخوض الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الحالية مباراتين الأولى أمام منتخب النيجر يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر والمباراة الثانية أمام المنتخب النيجيري يوم السابع والعشرين من الشهر ذاته على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن روي فيتوريا سبق وأن قام بإستخدام مجموعة كبيرة من المحترفين لم يتبقى منهم سوى صلاح وتريزيجيه بالإضافة إلى طارق حامد وحجازي وكوكا وعمر مرموش بعد إستبعاد سام مرسي.