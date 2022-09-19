شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير انجليزي يكشف موعد انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي الخاص بفترة التوقف الدولية القادمة قُبيل أيام من المعسكر التحضيري لخوض مباراتي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر الحالي.

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

وكشف موقع "Thisisanfield" الإنجليزي المهتم بأخبار ليفربول وضعية لاعبي الريدز الدوليين الذين سينضمون لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ووفقًا للموقع فإن مو صلاح من المُنتظر أن ينضم لمعسكر المنتخب المصري في الساعات الأولى من صباح يوم غدًا الثلاثاء الموافق عشرين سبتمبر.

وبحسب الموقع أيضًا فإن أسطورة الريدز سوف يتحرك خلال الساعات القادمة للتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن تلك المرة هي الأولى التي سيلعب فيها المنتخب العربي المصري تحت القيادة الفنية البرتغالية بقيادة فيتوريا، الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب المصري المقال إيهاب جلال الذي أقيل من منصبه خلال الشهرين الأخيريين بسبب سوء النتائج.