محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ تبوك حصدت الطالبة ريانة فيصل العنزي، المركز الأول، والكأس في مسابقة الحساب الذهني. وتدرس الطالبة في مدارس سماء العالمية، وهي من منطقة تبوك . وشارك في المسابقة 75 طالبا من كل أنحاء المملكة، تحت إشراف المؤسسة العالمية للحساب الذهني. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ريانة فيصل العنزي تحصد جائزة المركز الأول والكأس في الحساب الذهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.