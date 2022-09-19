شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أزمة نارية تهدد بخروج عواد من حسابات منتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفجرت خلال الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة داخل أروقة المنتخب المصري وكان بطلها محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك وذلك في ظل حالة الجدل الدائرة حول الأسباب الخاصة بإستبعاده من القائمة النهائية للفراعنة خلال معسكر سبتمبر القادم.

وسبق وأن قام البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر باستدعاء 4 لاعبين فقط من الزمالك وهم: محمود الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو في الوقت الذي تجاهل فيه حارس مرمى القلعة البيضاء الذي كان سبب مباشر في تتويج فريقه بثنائية الدوري والكأس

بداية الأزمة

البداية كانت بخروج عدد من التسريبات أن الأسباب الخاصة بإستبعاد عواد جاء بإتفاق بين فيريرا مدرب الزمالك وفيتوريا بسبب قلة خبرة الحارسين الشابين والفريق مازال يرتبط بمواجهة إيليكت التشادي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وبالتالي تقرر ترك عواد للمشاركة مع فريقه.

رد فعل محمد عواد

لكن الأمر المثير هو نفي عواد وجود اتفاق ونشر منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه:"تفاجأت بعد إعلان قائمة منتخب مصر بأخبار على (السوشيال ميديا) عن أسباب استبعادي بأن هناك اتفاقا بين المنتخب، وفيريرا، وهذا عار تماما عن الصحة وتم التأكيد على ذلك من فيريرا بأنه لم يتواصل معه أحد تماما، وهذا الأمر أحزنني كثيرا لأنني كنت أتمنى أن أمثل منتخب مصر".

