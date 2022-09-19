شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من جارسيا قبل موقعة اتحاد جدة النارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستأنف فريق الكرة الأول بنادي النصر اليوم الأثنين تدريباته وذلك على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر النادي وذلك عقب تمتع اللاعبون بإجازة لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز العريض الذي حققه أبناء جارسيا برباعية نظيفة مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة وضعتهم في المركز الرابع.

قرار عاجل من جارسيا قبل موقعة اتحاد جدة النارية

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر سوف يفتح ملف مباراة الاتحاد يوم الثاني عشر من شهر أكتوبر على ملعب مرسول بارك لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن للمحترفين حيث سيبدأ بإجتماع مع اللاعبين لشرح البرنامج الذي سيعد لهم خلال فترة التوقف.

وشهدت الفترة الماضية طلب جارسيا ملف طبي عن حالة عدد من اللاعبين المحترفين المصابين على رأسهم الثنائي الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف بالإضافة إلى الارجنتيني بيتي مارتينيز مع عبد الفتاح العسيري الذي خرج مصابًا من مواجهة الباطن الأخيرة وعلي لاجامي.

وسيكتفي جارسيا بعمل مجموعة من المناورات بين الفريق الأساسي بالإضافة إلى الفريق الرديف حيث رفض إجراء أي مباراة ودية خلال فترة التوقف.