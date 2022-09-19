سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم وبمعية سمو ولي العهد يقدمان التعازي إلى ملك المملكة المتحدة والعائلة المالكة وشعب بريطانيا بوفاة الملكة إليزابيث

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