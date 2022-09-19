مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 119 طنًا من المساعدات الغذائية بمحافظة مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 119 طنًا و 840 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 6.720 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.