محمد بن مسعود - الدمام - يترقب عشاق الكرة العربية عامة والسعودية بصفة خاصة موعد مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى السعودي، وتعرف على مباريات الجولة المقرر لعبها، بالإضافة إلى معرفة موعد ديربي جدة المقرر إقامته خلال تلك الجولة.

ديربي جدة.. تعرف موعد مباريات الجولة السادسة من دوري يلو

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة السادسة من دوري يلو، يوم الثاني من أكتوبر المقبل، حيث ستعلب مباريات على ثلاث أيام متواصلة، ويتخللها إقامة ديربي جدة في اليوم الأخير من المسابقة.

موعد مباريات الجولة السادسة من دوري يلو

وتبدأ مباريات الجولة السادسة من دوري يلو يوم الاثنين الموافق الثاني من أكتوبر بثلاث مباريات تبدأ بمباراة الهجر والحزم، وفي المباراة التالية القيصومة مع الجبلين، وتختم مباريات اليوم الأول من الجولة السادسة من دوري يلو بمواجهة نجران والعين.

وفي اليوم الثاني من مباريات دوري يلو من الجولة السادسة ،يلتقي القادسية مع الرياض، ويلعب أحد مع العربي، وتختتم مباريات اليوم الثاني بمباراة الأخدود والشعلة.

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وفي اليوم الثالث لمباريات الجولة السادسة من دوري يلو التي تشهد مباراة ديربي جدة، يلعب الخلود مع الساحل، يواجه الفيصلي العروبة، تختتم مباريات الجولة السادسة بمباراة الأهلي وجدة التي أطلق عليها ديربي “جدة”.

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